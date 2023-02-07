Заседание комитета

Закон о льготах для многодетных семей по ипотеке рассмотрят в Саратовской областной Думе. Об подвижках в принятии закона сообщили сегодня, 7 февраля, на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики при облдуме.

Первым вопросом на повестке дня стало внесение изменений в закон о мерах социальной поддержки многодетных в Саратовской области. Речь идет о компенсации части затрат при получении ипотеки. Проект закона внесен на рассмотрение Романом Бусаргиным.

- В рамках законопроекта предлагается уточнить, что делать, если ипотечный займ был получен после того, как произошла постановка на учет, как имеющего право претендовать на льготу. То есть предполагается привести законопроект в соответствие с нормами актуального законодательства, - заявил в своем выступлении министр ЖКХ региона Сергей Соколов.

Закон согласились рассмотреть во втором чтении в облдуме.