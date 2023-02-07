Во вторник в Саратове будет мороз и солнце

Во вторник, 7 февраля, в Саратове будет мороз и солнце, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от -13 с утра до 9 градусов днем и от -19 с утра до -15 градусов днем. Небо при этом будет ясное. Дует ветер восточной четверти со скоростью 3 – 4 м/с и отдельными порывами до 6 – 9 м/с.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями. Местами выпадет слабый снег, местами будут туман, изморозь. Ветер дует северо-восточный, со скоростью 4 - 9 м/с. Во второй половине дня в южной половине области наблюдаются порывы ветра до 15-17 м/с. Температура воздуха колеблется от -14 до -19 градусов, при прояснении до -24 градусов. Температура воздуха во второй половине дня составит от -7 до -12 градусов.