Сегодня, 6 февраля, в Саратове отключили холодную воду на шести улицах, о чем сообщает ООО «КВС».

В Ленинском районе идет ремонт труб по адресу Измайлова,13. До 20.00 без холодной воды остались жители адресов: ул.2-я Прокатная (от Ломоносова до Безымянной), Измайлова (от Загороднева до 2-й Прокатной). Также отключена подача холодной воды на Гвардейская,42а. До 8.00 завтрашнего дня, 7 февраля, прекращено холодное водоснабжение абонентов по адресам: Крылова,1,1а; Гвардейская, 42,44а,44б.

Во Фрунзенском районе ведутся ремонтные работы по адресу Аткарская, 27/165. До 20.00 остались без воды саратовцы на улице Рабочая от Разина до 13-го Белоглинского проезда, а также на Вокзальной от 15-го до 16-го Белоглинского проезда.

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