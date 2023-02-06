В Саратове пассажирка автобуса пожаловалась на неадекватного водителя. Соответствующая запись опубликована сегодня, 6 февраля, в сообществе «Так и живем. Саратов» Вконтакте.

Инцидент произошел примерно в 13.00 в Ленинском районе. На остановке Антонова (по направлению от проспекта Строителей) водитель автобуса ругался матом на пассажира. Причиной послужил неработающий терминал для оплаты проезда безналичным расчетом.

-Неадекватный водитель, - высказалась Анастасия Тимошкина, автор публикации.

Фото: соцсети

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