Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 февраля 2023 15:22

В Саратове пассажирка автобуса пожаловалась на неадекватного водителя

Наталия Калинина

В Саратове пассажирка автобуса пожаловалась на неадекватного водителя. Соответствующая запись опубликована сегодня, 6 февраля, в сообществе «Так и живем. Саратов» Вконтакте.

Инцидент произошел примерно в 13.00 в Ленинском районе. На остановке Антонова (по направлению от проспекта Строителей) водитель автобуса ругался матом на пассажира. Причиной послужил неработающий терминал для оплаты проезда безналичным расчетом.

-Неадекватный водитель, - высказалась Анастасия Тимошкина, автор публикации.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.