Сергей Филипенко: если за 5 месяцев сирота не успевает найти жилье, сертификат проиндексируется

Совещание в Энгельсе 6.02.23

Сегодня, 6 февраля, в Энегльсе состоялось второе расширенное совещание регионального парламента по проблемам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот.

Присутствовавший на мероприятии прокурор Саратовской области Сергей Филипенко отметил, что если за 5 месяцев сирота не успевает найти жилье, то выданный на жилье сертификат проиндексируется и далее пересчитывается на стоимость квадратного метра на момент подписания сертификата.

По сертификату жилье должно быть введено в эксплуатацию, участие в долевом строительстве по сертификату для детей-сирот невозможно. Жилье можно купить как в новостройке, так и во вторичке или частном доме.

У детей-сирот также есть право на льготную ипотеку, однако присутствовавший на мероприятии спикер регионального парламента Михаил Исаев подметил, что не советует брать ипотеку учащимся.

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