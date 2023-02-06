В Саратове незаконно отдали в аренду участок на Кумысной поляне

В Саратове незаконно отдали в аренду участок в охранной зоне «Природного парка «Кумысная поляна». Прокуратура региона сообщает о разбирательстве.

Администрация Саратова выдала постановление, разрешающее гражданину арендовать земельный участок площадью 600 квадратных метров для строительства жилого дома. Как установила судебная землеустроительная экспертиза этот участок находится в охранной зоне Кумысной поляны, где запрещается строительство объектов капитального строительства.

Таким образом, администрация Саратова незаконно передала земельный участок в аренду физическому лицу.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать договор аренды недействительным и вернуть участок в муниципальную собственность. Саратовский областной суд требования прокуратуры удовлетворил.

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