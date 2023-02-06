В центре Саратова перекрыли движение из-за работ «Т Плюс»

В центре Саратова перекрыли движение из-за работ на коммуникациях «Т Плюс», о чем сообщает пресс-служба компании.

Из-за прорыва трубы теплоснабжения, на Радищева дорогу заволокло паром. Коммунальщики просят водителей быть аккуратнее. С 9.00 перекрыто движение транспорта по улице Радищева, от Советской до Соборной площади. Приостановлено движение троллейбусного маршрута № 2.

На пересечении 2-го Детского проезда, от 3-го Комсомольского проезда до Вяземской также вводятся ограничения проезда. На месте ремонта выставлены предупреждающие знаки и ограждения.

Возобновить движение планируется завтра, 7 февраля, к 17:00.

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