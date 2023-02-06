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НовостиОбщество6 февраля 2023 7:44

В Саратовской области внезапно умер доброволец СВО, приехавший на похороны матери

Наталия Калинина
Скорбим

Скорбим

В Саратовской области добровольца СВО, приехавшего на похороны матери, настигла внезапная смерть. Об этом вчера, 5 февраля, сообщили в Телеграм-канале «Твои Герои, Саратов! ZOV».

Боец 99 полка Данила В.М. являлся добровольным участником СВО. Ранее он проходил службу в спецназе и был участником боевых действий.

Данила В.М. вернулся с фронта по трагическим обстоятельствам – умерла его мама. Предварительной причиной смерти бойца является оторвавшийся тромб.

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