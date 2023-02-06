В Ершове двое малолетних детей отравились угарным газом

ЧП в Ершове. Фото: Архив КП

В Ершове двое малолетних детей отравились окисью углерода или угарным газом, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

По предварительным данным, инцидент произошел ночью, 5 февраля, в квартире на улице Льва Толстого. В больницу с признаками отравления угарным газом были госпитализированы шестилетняя девочка и одиннадцатилетний мальчик.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Газовое оборудование оказалось исправно. Ведется установление всех обстоятельств произошедшего.

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