Фото: СУ СК по Саратовской области

В Калининске замерзшего на крыльце дома мужчину обнаружила родственница. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает региональное СУ СК.

Трагедия произошла по адресу улица 30 лет ВЛКСМ Калининска. Женщина вышла на крыльцо своего дома, где обнаружила тело родственника без признаков жизни. О случившемся она сразу сообщила полиции.

По предварительным данным СУ СК РФ по Саратовской области, признаков телесных повреждений не выявлено. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.