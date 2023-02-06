Фото: СУ СК по Саратовской области
В Калининске замерзшего на крыльце дома мужчину обнаружила родственница. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает региональное СУ СК.
Трагедия произошла по адресу улица 30 лет ВЛКСМ Калининска. Женщина вышла на крыльцо своего дома, где обнаружила тело родственника без признаков жизни. О случившемся она сразу сообщила полиции.
По предварительным данным СУ СК РФ по Саратовской области, признаков телесных повреждений не выявлено. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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