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НовостиОбщество6 февраля 2023 7:20

В Калининске замерзшего на крыльце дома мужчину обнаружила родственница

Наталия Калинина
Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Калининске замерзшего на крыльце дома мужчину обнаружила родственница. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает региональное СУ СК.

Трагедия произошла по адресу улица 30 лет ВЛКСМ Калининска. Женщина вышла на крыльцо своего дома, где обнаружила тело родственника без признаков жизни. О случившемся она сразу сообщила полиции.

По предварительным данным СУ СК РФ по Саратовской области, признаков телесных повреждений не выявлено. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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