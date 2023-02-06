В зоне СВО погиб житель Аркадакского района Александр Ястребов

В зоне СВО погиб житель Аркадакского района Саратовской области Александр Ястребов. Сегодня, 6 февраля, об этом сообщили в администрации муниципалитета.

В ходе спецоперации на территории Украины погиб военнослужащий из Аркадакского района Саратовской области Александр Ястребов.

Губернатор Роман Бусаргин выразил свои соболезнования родным и близким погибшего.

-Александр Геннадьевич Ястребов отдал жизнь за светлое будущее Родины. Выражаю глубочайшие соболезнования семье, родным и близким павшего бойца. Вечная память защитнику Отечества! — заявил Бусаргин.

В администрации Энгельсского района также сообщили о погибшем в ходе СВО Денисе Гордееве.

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