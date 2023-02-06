В Саратовской области за год почти вдвое сократилась доля банковских вкладов населения. Результаты исследования опубликованы сегодня, 6 февраля, РИА Новости. Размеры средних банковских вкладов населения рассчитывались по данным Центробанка и Росстата на 1 декабря 2022 года. Лидерами в рейтинге по итогам 2021 года являются Москва и Санкт-Петербург. Несмотря на снижение размера среднего вклада в Москве, он превышает миллион рублей на одного жителя. Что касается Санкт-Петербурга - 552,9 рублей на человека. Саратовская область в этом рейтинге занимает 54 место. Средний вклад горожанина составляет 142,4 тысячи рублей. Это более чем в два раза меньше, нежели в 2021 году, когда наша область занимала 50 место. При переводе на номинальные среднемесячные доходы, такой суммы в среднем может хватить на 5,3 месяца.