В Энгельсе отец с сыном распивали спиртное и устроили пожар – один мужчина погиб

Вчера вечером, 5 февраля, в Энгельсе отец с сыном распивали спиртное и устроили пожар, в результате которого один мужчина погиб.

Возгорание было зафиксировано в 22.55 в девятиэтажном доме по адресу улица 148-й Черниговской дивизии, 8. Дежурному сообщили о загорании в квартире на девятом этаже. Дома в момент пожара находились двое мужчин. Это были отец с сыном, которые распивали спиртные напитки. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

В результате пожара погиб 46-летний мужчина. Его тело лежало на диване. Второго мужчину пожарные вывели, у него отравление продуктами горения, от госпитализации пострадавший отказался. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Пожарные с помощью спасательных устройств эвакуировали из здания пятерых жильцов дома, еще трое самостоятельно эвакуировались. На тушение выезжали четыре пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.