Володин раскритиковал работу компании «Т плюс» в Саратове

Вячеслав Володин на встрече с общественниками и представителями властей Саратовской области

На встрече с общественниками и представителями властей Саратовской области Вячеслав Володин раскритиковал работу компании «Т плюс».

- Перед Новым годом я общался с собственником «Т Плюс» и сказал ему, что большего количества нареканий, чем на работу компании, в регионе не слышал. Самые острые вопросы города – это теплоснабжение, водоснабжение, мусор и общественный транспорт.

На основании обращения правительства Саратовской области компания «Т Плюс» получила от государства огромные кредиты на обновление теплосети. Они выдавались за счет Фонда национального благосостояния и рассчитаны на 15 лет, под 3 процента. Регион должен использовать этот аргумент при обсуждении политики формирования тарифов, - обратил внимание Володин.