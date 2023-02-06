Сегодня, 5 февраля, в Саратове похолодает до -19 градусов, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от -14 с утра до -8 градусов днем и от -19 до -12 градусов по ощущениям. Небо почти ясное, лишь с утра на нем будут легкие облака. Дует едва заметный северо-восточный ветер, отдельные порывы которого достигают 5 м/с.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах выпадет небольшой снег. Местами будет туман с видимостью 500 - 1000 метров и изморозь. Ветер дует северный, со скоростью 2 - 7 м/с. Температура утром колеблется от -11 до -16 градусов и от -17 до -22 градусов при прояснении. Днем на улице будет от -6 до -11 градусов.