Победители турнира по футболу в Саратове получат новые спортплощадки

Победители турнира по футболу среди дворовых команд получат новые спортплощадки. Фото: Пул Z 64

Победители турнира по футболу среди дворовых команд в Саратове получат новые спортплощадки, о чем сообщает правительство региона.

По поручению Романа Бусаргина в шести районах соорудят универсальные площадки для мини-футбола. Их получат победители футбольного турнира среди дворовых команд из Саратова, а также Озинского, Энгельсского, Ртищевского, Пугачевского и Алгайского районов.

Мини-футбольное поле 20 на 40 метров имеет резиновое покрытие, спортивный инвентарь и ограждение. Все 6 площадок планируют сдать к середине июля.