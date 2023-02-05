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НовостиОбщество5 февраля 2023 8:44

Победители турнира по футболу в Саратове получат новые спортплощадки

В Саратовской области наградили лучшие дворовые команды
Наталия Калинина
Победители турнира по футболу среди дворовых команд получат новые спортплощадки. Фото: Пул Z 64

Победители турнира по футболу среди дворовых команд получат новые спортплощадки. Фото: Пул Z 64

Победители турнира по футболу среди дворовых команд в Саратове получат новые спортплощадки, о чем сообщает правительство региона.

По поручению Романа Бусаргина в шести районах соорудят универсальные площадки для мини-футбола. Их получат победители футбольного турнира среди дворовых команд из Саратова, а также Озинского, Энгельсского, Ртищевского, Пугачевского и Алгайского районов.

Мини-футбольное поле 20 на 40 метров имеет резиновое покрытие, спортивный инвентарь и ограждение. Все 6 площадок планируют сдать к середине июля.