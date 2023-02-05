Весь воскресный день в Саратове будет идти небольшой снег

Архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 5 февраля, в Саратовской области прогнозируется облачная погода, весь день будет идти небольшой снег, сообщает региональный Гидрометцентр.

Ночью и утром в губернии возможен туман и изморозь. В темное время суток будет морозно – от семи до двенадцати со знаком минус, местами при прояснениях до -17°C.

Днем теплее – от четырех до девяти градусов мороза. Во всем регионе будет умеренный северо-восточный ветер 3-8 метров в секунду.

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