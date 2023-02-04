Двоих выживших в смертельной аварии под Балаково санавиацией отправят в клинику облцентра

Фото: Госавтоинспекция

Двое мужчин, выживших в смертельной аварии на трассе «Самара-Пугачев» выведены из шокового состояния, их доставят в одну из саратовских клиник. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, сегодняшним утром, 4 февраля, у села Быков Отрог Lada Largus столкнулась с грузовиком Scania. В легковом авто ехали пациенты Краснопартизанской районной больницы на процедуру гемодиализа в Балаково.

Виновником аварии назвали водителя «Ларгуса» – он выехал на встречку и врезался в фуру. В аварии погибли водитель, 63 и 55-летние пассажирки и 21-летняя девушка, которые находились в Lada.

Госпитализировали из отечественного авто и двух мужчин – 38 и 72 лет, их состояние оценивалось медиками как тяжелое. Сейчас же врачи смогли стабилизировать состояние пациентов для их отправки санавиацией в одну из клиник Саратова, сопровождать выживших будут специалисты-реаниматологи.

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