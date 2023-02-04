Жители Вольска показали пугающую красоту заброшенного и вмерзшего в воду дебаркадера

Фото: Никита Бобровский / vk.com/64saratov

В Саратовской области старый дебаркадер, некогда служивший речной пристанью Вольска, бросили на отмели. Судно осело в воду, наполовину затонуло и накренилось – зимой реку сковал лед.

Фото: Никита Бобровский / vk.com/64saratov

Пользователи в комментариях называли снимками пугающими и грустными, но красивыми. Многие участники обсуждения вспомнили другие похожие заброшенные суда и пристани на Волге, а заледеневший дебаркадер даже назвали «саратовским Титаником».