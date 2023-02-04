Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 февраля 2023 11:27

Жители Вольска показали пугающую красоту заброшенного и вмерзшего в воду дебаркадера

Роман Хвалин
Фото: Никита Бобровский / vk.com/64saratov

Фото: Никита Бобровский / vk.com/64saratov

В Саратовской области старый дебаркадер, некогда служивший речной пристанью Вольска, бросили на отмели. Судно осело в воду, наполовину затонуло и накренилось – зимой реку сковал лед.

Фото: Никита Бобровский / vk.com/64saratov

Фото: Никита Бобровский / vk.com/64saratov

Пользователи в комментариях называли снимками пугающими и грустными, но красивыми. Многие участники обсуждения вспомнили другие похожие заброшенные суда и пристани на Волге, а заледеневший дебаркадер даже назвали «саратовским Титаником».