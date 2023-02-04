В нескольких районах Саратова до вечера отключили воду

Сегодня, 4 февраля, дома в нескольких районах Саратова попали под аварийные отключение холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе КВС.

В центре без воды остались участки улиц Зарубина от Аткарской до Астраханской, Аткарской от Московской до Посадского, Университетской от Московской до Соколовой, Кутякова от Аткарской до Университетской.

Также в зоне отключения оказались дома на улице Столыпина и Столыпинские проезды с 1-го по 7-ой. В Заводском районе без ресурса останутся жители Королькова Сада и домов по адресам №№ 14,16,34/36,36 на Ростовской улице.

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