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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 10:04

В Энгельсе женщина выпала из окна девятого этажа и погибла на месте

Роман Хвалин
Фото: ЧП Саратов

Фото: ЧП Саратов

Сегодня, 4 февраля, в Энгельсе после паления с высоты девятого этажа погибла женщина, сообщает ресурс «ЧП Саратов».

Трагедия произошла на улице 148-ой Черниговской дивизии, медики, прибыв на место, смогли лишь констатировать смерть покровчанки.

Возраст погибшей не уточняется, все обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранители.

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