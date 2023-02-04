В Энгельсе женщина выпала из окна девятого этажа и погибла на месте

Фото: ЧП Саратов
Сегодня, 4 февраля, в Энгельсе после паления с высоты девятого этажа погибла женщина, сообщает ресурс «ЧП Саратов».
Трагедия произошла на улице 148-ой Черниговской дивизии, медики, прибыв на место, смогли лишь констатировать смерть покровчанки.
Возраст погибшей не уточняется, все обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранители.
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