В столкновении Scania и Lada Largus под Балаково погибли четыре человека

Фото: Юрий Юрин / Телеграм

Сегодня утром, 4 февраля, в Балаковском районе Саратовской области произошла смертельная автоавария, сообщил в своем Телеграм-канале глава Облспаса региона Юрий Юрин.

Как рассказал начальник БЖД региона, о ДТП на пульт «112» сообщили в 9:47 – на трассе Самара-Пугачев столкнулись Lada Largus и фура.

Четыре человека из «Лады» погибли, еще два человека были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

В областном ГИБДД уточнили, что трагедия произошла около села Быков Отрог, грузовик был шведской марки Scania, его вел 32-летний водитель.

Возраст мужчины, который был за рулем «Ларгуса», пока неизвестен.