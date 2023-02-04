В Саратове несколько улиц Ленинского района остались без отопления

Фото: Архив КП

Сегодня, 4 февраля, из-за ремонта на коммуникациях в Саратове без тепла и горячей воды оказались несколько домов в Ленинском районе, сообщает в Телеграм администрация муниципалитета.

Так, под отключения попали жители улицы Антонова (дома №№ 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 19б, 21, 23, 25), Перспективной (№№ 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а), Лебедева-Кумача (№№ 60, 62, 64) и Электронной (№№ 10а, 10б, 12/9).

Вернуть отопление и горячую воду коммунальщики надеются к трем часам дня. По вопросам чиновники предложили обращаться в районную ЕДДС по телефону 65-98-73.