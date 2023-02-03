Водитель автобуса «Саратов-Энгельс» высадил пассажиров перед мостом из-за опасений опоздать на обед

Фото: Гарник Татосян / "Энгельс онлайн" / "ВКонтакте"

Покровчане в соцсетях пожаловались на поведение водителя автобуса №284Б (Саратов-Энгельс). Соответствующая запись появилась на публичной странице «Энгельс онлайн».

Пользователь Гарник Татосян прикрепил фотографию автобуса и пояснил, что водитель высадил всех пассажиров у остановки «Мостоотряд» по направлению в Саратов. Свои действия мужчина объяснил тем, что «На мосту пробка, и я опоздаю на обед».

Гарник уточнил, что инцидент произошел в 9:40 утра и усомнился в правдивости ответа водителя. Участница обсуждения Алина Рулина также предположила, что поездку пассажирам в итоге оплатить дважды, а самой пробки на мосту не было.

Часть пользователей встала на защиту шофера и предположила, что мужчина мог почувствовать недомогание, также несколько человек отметили, что перевозчики работают с раннего утра и график обеда у каждого водителя свой собственный.

Напомним, в автобусах между облцентром и Энгельсом достаточно часто происходят ссоры пассажиров и персонала.

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