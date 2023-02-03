Глава Саратовского облспаса заявил о рисках паводков этой весной

Фото: Юрий Юрин / Телеграм

Руководитель Саратовской областной службы спасения рассказал о рисках затоплений этой весной. Об этом Юрий Юрин написал в своем Телеграм-канале.

По словам чиновника, земля промерзла на достаточную глубину за преимущественно бесснежную и морозную зиму. Если весной начнутся обильные дожди, это может привести к подтоплениям на территории региона.

По словам спасателя, после сегодняшнего совещания по данной теме регион уже начал готовиться к вероятным паводкам.

В Саратовскую область завезут медпрепараты для инвалидов и пожилых людей на отрезанных водой территориях, также будут созданы продуктовые запасы и организованы лодочные переправы. Ведомство дополнительно проведет тренировку своих специалистов.

- Впереди февраль и март, самые непредсказуемые в плане погоды месяцы, так что подготовка к паводку начата своевременно, - подытожил глава Облспаса.