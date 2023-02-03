Саратовская «Звезда» осталась без воды

Сегодня в Саратове в микрорайоне «Звезда» и окрестностях из-за ремонта труб отключили холодную воду. Об этом сообщила компания «КВС».

Воды не будет в домах на Технической №№ 2, 3, 3а, 3/1, 5, 5а, 5в, 7, 7а, 10/1, 12а, 12б, 14б, 16а, 16б, 16в, 20, а также в доме № 30 на Артиллерийской.

Ремонт планируют закончить сегодня к 20:00.

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