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НовостиОбщество3 февраля 2023 13:17

Глава Базарно-Карабулакского района подал в отставку

Чумбаев руководил муниципалитетом чуть больше 10 лет
Роман Хвалин
Министерство по делам территориальных образований Саратовской области

Министерство по делам территориальных образований Саратовской области

Олег Чумбаев подал в отставку с поста главы Базарно-Карабулакского района. Об этом сообщает региональное министерство по делам территориальных образований. Отмечается, что сегодня на заседании районного собрания депутаты приняли отставку Чумбаева "по собственной инициативе". Олег Чумбаев возглавлял район с 2012 года, таким образом, он занимал эту должность чуть больше 10 лет. Исполнение обязанностей главы района возложено на Наталью Трошину, занимавшую ранее должность заместителя главы районной администрации.