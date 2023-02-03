Глава Базарно-Карабулакского района подал в отставку

Министерство по делам территориальных образований Саратовской области

Олег Чумбаев подал в отставку с поста главы Базарно-Карабулакского района. Об этом сообщает региональное министерство по делам территориальных образований. Отмечается, что сегодня на заседании районного собрания депутаты приняли отставку Чумбаева "по собственной инициативе". Олег Чумбаев возглавлял район с 2012 года, таким образом, он занимал эту должность чуть больше 10 лет. Исполнение обязанностей главы района возложено на Наталью Трошину, занимавшую ранее должность заместителя главы районной администрации.