В Саратове почти на сутки перекроют участок дороги на Чернышевского

Завтра, 4 февраля, с 9.00 для проведения ремонтных работ на тепловых сетях, будет закрыт для движения транспорта участок ул. Б. Горная между ул. Рогожина и ул. Чернышевского. Для безопасности жителей города на месте ремонта будут выставлены предупреждающие знаки и ограждения. Энергетики приносят свои извинения и просят жителей и автомобилистов соблюдать правила безопасности вблизи объекта и заранее планировать маршрут своего передвижения Работы обещают завершить до 08.00 5 февраля.

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