В Саратовской области директора лицея признали виновным в фиктивном трудоустройстве знакомого

В Саратовской области за служебный подлог и присвоение имущества осудили бывшего директора Питерского агропромышленного лицея Владимира Зуева. Об этом сообщает пресс-служба Краснокутского районного суда.

Уголовное дело в отношении директора образовательного учреждения в Питерском районе возбудили 22 марта прошлого года. Как стало известно, в августе 2020 года Зуева назначили на должность директора лицея. В декабре этого же года он решил помочь знакомому, погасить перед ним долг в 200 тысяч. С этой целью Зуев принял на работу своего должника в качестве водителя грузового автомобиля с окладом в размере 7 252 рублей. На самом деле сотрудник на работу не выходил, но ежемесячно получал зарплату и перечислял ее на карточку своему кредитору. Так, работник перечислил на счет Зуева 158 820 рублей. Таким образом директор лицея совершил служебный подлог. В сентябре 2021 Зуев уволил этого сотрудника с должности водителя грузового автомобиля. Кроме того, подсудимый присвоил чужое имущество, вверенное ему с использованием своего служебного положения. Зуев присвоил деньги лицея и распорядился ими по своему усмотрению. В судебном заседании бывший директор лицея свою вину в совершении преступлений признал в полном объеме и возместил весь причиненный ущерб.

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