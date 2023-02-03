Женщина-таролог из Саратова «умерла» в Тирасполе ради 25 миллионов

Фoто: kp.md

Таролог из Саратова попыталась незаконно получить страховку в 25 миллионов рублей за свою «смерть». Об этом сегодня рассказали в пресс-службе «Альфастрахования».

Женщина взяла кредит на участок с большим домом и баней в Саратове. На сумму сделки она застраховала свою жизнь и имущество.

За 2 дня до истечения страховки, в октябре 2022 года, сотруднику банка пришло сообщение, что заемщица умерла от коронавируса в Тирасполе (Приднестровье). Документ отправила сестра «покойной» с ее номера телефона.

Служба безопасности компании провела проверку по данному факту и выяснила, что при оформлении кредита клиентка предоставила в банк фальшивые документы. В ходе дальнейших выяснений, оказалось, что в Тирасполь женщина не уезжала, паспорт в связи со смертью не аннулирован, а номер телефона активен. Свидетельство о смерти в ЗАГСе Тирасполя не выдавали.

В выплате 25 миллионов рублей по страховке заемщице отказали.

Служба безопасности подготовила запрос о проведении проверки на предмет мошенничества в сфере страхования в особо крупном размере в МВД. В компании уверены, что полицейские привлекут женщину к уголовной ответственности.