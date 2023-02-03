В Саратовской области на поддержку малоимущих направят 550 миллионов рублей

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На меру поддержки малоимущих граждан в Саратовской области планируется направить свыше 550 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе министерства труда и социальной защиты региона.

Власти региона планируют заключить 5,5 тысяч контрактов. Социальный контракт – это соглашение между учреждением соцподдержки и человеком или его семьей. Власти обязуются помочь деньгами или продуктами, а получатель помощи – устроиться на работу. Право на эту меру поддержки имеют семьи или граждане с невысоким уровнем дохода – среднедушевой доход не должен превышать уровень регионального прожиточного минимума.

Социальные контракты будут заключаться на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

Одно из направлений - поиск работы. В этом случае человек обязуется в течение месяца устроиться на работу. Тогда ему разово выплачивается пособие в размере прожиточного минимума. Если он трудоустроится за этот срок, такое же пособие будет выплачиваться ему дополнительно в течение трех месяцев. Если в течение месяца он не найдет работы, контракт с ним будет расторгнут. По соцконтракту также можно пройти дополнительное обучение, если его стоимость не превышает 30 тысяч рублей.

С середины прошлого года увеличилась поддержка на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – до 350 тысяч рублей, ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей.

Заявление о назначении государственной социальной помощи на основании соцконтракта в 2023 году можно подать до 1 августа 2023 года.

Подробности по заключению социальных контрактов можно узнать в министерстве труда и соцзащиты региона по телефону: (8452) 39-04-09.