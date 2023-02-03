В СВО погиб офицер из Балашовского района

Фото: Павел Петраков / Телеграм

В боях спецоперации на Украине погиб офицер Александр Предеин из Балашовского района Саратовской области, сообщили сегодня, 3 февраля, в Телеграм-канале главы муниципалитета Павла Петракова.

В 2022 году боец получил звание старшего лейтенанта, его представили к медалям «За отвагу» и «За боевые отличия» и ордену Мужества.

Прощание с военнослужащим прошло сегодня, 3 февраля.

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