В Саратовской области появится ферма по разведению осетровых пород

Фото: пресс-служба правительства Саратовской области

Губернатор Роман Бусаргин, сегодня, 3 февраля, встретился с руководителем Волго-Камского территориального управления Росрыболовства Вадимом Ткачевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По информации пресс-службы правительства, они обсудили вопросы взаимодействия в сфере сохранения и увеличения рыбных запасов Саратовской области.

Одна из актуальных тем – создание ферм по разведению осетровых пород, в том числе стерляди, и выпуску молоди в Волгоградское и Саратовское водохранилища. Глава региона обратился к Вадиму Ткачеву с просьбой рассмотреть возможность создания подобной фермы на территории нашего региона.

Было отмечено, что за последние 10 лет рыбный промысел в регионе увеличен в 2,5 раза. В 2022 году в акваторию Волги было выпущено больше 2 млн экземпляров молоди рыб, из них 438 тысяч мальков стерляди, 1,2 млн мальков сазана, около 200 тысяч растительноядных видов рыб.

По итогу встречи было принято решение составить и проработать план действий по развитию рыбного хозяйства региона.