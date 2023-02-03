Саратовский градозащитный совет озвучил мнение по переименованию улицы Сакко и Ванцетти

Владимир Лешуков

Глава градозащитного совета при саратовской облдуме Владимир Лешуков прокомментировал инициативу переименования улицы Сакко и Ванцетти.

- Хотелось бы написать про вчерашнее обсуждение переименования улицы Сакко и Ванцетти. А точнее - изложить концепцию моего авторства, представленную в рамках экспертной дискуссии. Как вы знаете, Градозащитный совет изначально выступил против того, чтобы топоним Сакко и Ванцетти исчезал с карты Саратова. И мне удалось донести нашу точку зрения, обеспокоенность огромного количества саратовцев до спикера Госдумы РФ В.В. Володина. В связи с чем состоялась имевшая место вчера дискуссия. Но, чем больше думал про тему переименования обозначенной улицы, чем более анализировал аргументы разных сторон диспута, тем в большей степени убеждался: простые, тривиальные, грубые-топорные решения - недопустимы. Предложен альтернативный вариант, учитывающий точки зрения разных сторон.

В чем суть? Часть улицы Сакко и Ванцетти несколько лет назад уже переименовали в честь одного из самых выдающихся архитекторов старого Саратова, Василия Люкшина, спроектировавшего Крытый рынок. И к новому названию саратовцы быстро привыкли, никаких протестов оно не вызывает.

Следующий квартал, от Чапаева до Вольской, было бы правильно назвать улицей Булгаковской или улицей М.А. Булгакова. Потому что там стоит здание Казенной палаты, где, как минимум, четыре раза останавливался будущий великий писатель, посещая Саратов. Дом, где в служебной квартире проживала семья его первой жены, Татьяны (Таси) Лаппа. Дом, где жила его первая любовь и обитель абсолютного счастья молодости. Дом, описанный им в незаконченном сочинении "Тайному другу". Дом, в стенах которого Булгаков-врач впервые прошел врачебную практику - когда организованный там лазарет начал принимать раненых с фронтов Первой Мировой войны. "Он все время стремится в Саратов..." - писала о Булгакове сестра, Надежда Афанасьевна. Нынешняя улица Булгакова в Ленинском районе - полный бред. Во время приездов Михаила Афанасьевича Ленинский район еще даже не построили.

Самый длинный квартал от Вольской до Горького с наибольшим количеством многоквартирных жилых домов так и останется улицей Сакко и Ванцетти. И никуда не пропадет топоним из стихотворения Константина Симонова ("Стоит все так же там, на уголке, На Сакко и Ванцетти наша школа"). Более того - я считаю что на фасаде школы, в которой учился выдающийся писатель и поэт, надо открыть мемориальную доску с цитатой из тех самых стихов.

Но история Саратова, все-таки, началась не 1917'м году и не в 1927'м - поэтому кварталу от Горького до Радищева предлагается вернуть историческое название Дмитриевская. Ведь он упирается в бывшую Соборную площадь - место расположения утраченного Александро-Невского кафедрального собора, прекрасного творения архитектора мирового уровня, Василия Стасова. Именно на колокольню данного собора Мария Дмитриева пожертвовала крупную сумму денег и именно в этом квартале она проживала. Да, там расположен Индустриальный техникум Юрия Гагарина, но не стоит забывать что Гагарин учился в дореволюционном здании, в бывшем Александровском ремесленном училище. И также следует вспомнить что Гагарин иногда воспринимается как первый градозащитник. :) 27 декабря 1965 года он публично осудил снос Триумфальной арки и построенного на пожертвования всей страны Храма Христа Спасителя. Оба исторических памятника строились в честь героев Отечественной войны 1812 года. И наш Александро-Невский собор являлся точно таким же памятником тем, кто остановил французское нашествие, победил Наполеона, точно так же строился на пожертвования многих видных саратовцев.

Получается улица четырех названий. Или улица эпох. Или улица саратовской истории. Такого нет ни в одном городе России. Новая достопримечательность и готовый туристический маршрут. Символически она должна закреплять еще и факт исторического примирения. Хватит красным воевать с белыми, белым - ненавидеть красных. Историческое примирение - это не улица Дмитриевская (бывшая Сакко и Ванцетти), а улица Дмитриевская переходящая в улицу Сакко и Ванцетти. Конечно, такую практику не следует распространять на другие улицы, но в данной конкретной ситуации считаю решение наиболее мудрым, оптимальным и, что крайне важно, навсегда сохраняющим у нас в Саратове улицу Сакко и Ванцетти, - написал Лешуков на личной странице во "ВКонтакте".