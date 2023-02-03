100 миллионов рублей выделено на дороги в Балаковском районе

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Губернатор Роман Бусаргин обсудил с главой Балаковского района Сергеем Грачевым реализацию проектов в муниципалитете. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщила пресс-служба правительства области.

Конкурсные процедуры на ремонт должны пройти уже в ближайшее время, чтобы начать работы, как только позволят погодные условия.

Напомним, в прошлом году Роман Бусаргин на встрече с жителями пообещал, что ремонт городских улиц обязательно будет продолжен. В целом по Балаково дорожный вопрос стоит достаточно остро, многие улицы нужно привести в нормативное состояние. Также обсуждалась возможность передачи на региональный уровень крупной городской магистрали в составе Моста Победы через Судоходный канал, улицу 30 лет Победы и улицу Братьев Захаровых.

Так же на встрече был поднят вопрос о реализации ряда проектов в сфере культуры. В этом году в Балаково ведётся строительство Центра культурного развития, в селе Быков Отрог – нового ДК. Губернатор пообещал оказать поддержку Балаковскому району в финансировании этих проектов.