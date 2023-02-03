Бывшему замначальника полиции Саратова снова продлили арест и ужесточили обвинения

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Вчера, 2 февраля, бывшему замначальника ГУВД Саратовской области по тылу Николаю Межуеву ужесточили статью и продлили ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Напомним, Межуева подозревали в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, бывший руководитель филиала по Саратовской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России с 2017 по 2022 годы направлял обратившихся в филиал иностранцев для получения платных услуг в сфере миграции в другую организацию «АНО СИП» (некоммерческая организация социальных, информационных и правовых услуг «Центр ветеранов органов внутренних дел»), директором которой был Николай Дегтяренко. Она обогащалась за счет иностранных граждан, которым не предоставляли услуги в миграционной службе. В результате незаконных действий руководители «АНО СИП» заработали более 28 млн рублей, полагает следствие. Сам полковник вину не признает.

Полковник был арестован 11 июля 2022 года. Несколько раз Межуеву продлевали арест, с 1 декабря 2022 года в отношении Николая Межуева и второго обвиняемого по этому делу Николая Дегтяренко стала действовать мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Вчера, 2 февраля, судья Ксения Кузнецова рассмотрела ходатайство руководителя следственной группы — начальника СЧ СУ УМВД России по Саратову о продлении срока запрета определенных действий в отношении обоих фигурантов уголовного дела. На данный момент следствие переквалифицировало обвинение на более тяжкую статью. Полковнику уже вменяют мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. То есть мошенничество уже квалифицируется как совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Это повлечет более строгое наказание.

Принятое решение может быть обжаловано в Саратовском областном суде в течение трех суток.