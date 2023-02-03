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НовостиОбщество3 февраля 2023 8:09

Бастрыкин поручил разобраться, почему саратовский сирота не получает положенную квартиру уже 12 лет

Роман Хвалин
Александр Бастрыкин / Архив КП

Александр Бастрыкин / Архив КП

В Саратовской области сирота более 10 лет не может получить квартиру, положенную ему по закону. Житель региона обратился за помощью к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Мужчина стоит в очереди на жилье с 2011 года, в 2016 суд потребовал от сотрудников неназванной администрации муниципалитета в регионе предоставить ему квартиру, но этого так и не произошло.

Руководитель федерального ведомства потребовал от главы саратовского подразделения СУ СК Анатолия Говорунова предоставить подробный доклад и проинформировать о промежуточных и окончательных результатах расследования.

Уголовное дело по факту ситуации с вышеназванным сиротой станет еще одним эпизодом невыдачи чиновниками областного правительства квартир детям-сиротам. Напомним, вовремя жилье с 2012 по 2021 год не получили более пяти тысяч сирот.

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