В Саратове упразднят маршрут 68 автобуса

В Саратове закроют маршрут автобуса №68, полгода назад его продлили от Лесной республики до площади Ленина. Представители власти провели встречу с жителями микрорайона Лесная Республика. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Речь на встрече шла о транспортном сообщении с этой частью города. С жителями пообщались: начальник транспортного управления Алексей Новиков, депутат Саратовской городской думы Сергей Литяк, заместители главы администрации района, представители управляющих компаний.

Основной вопрос, касался организации движения маршрутного такси № 61 и № 68. По итогу встречи было принято решение упразднить маршрут № 68 и увеличить количество автотранспорта маршрута № 61 в час пик. Данный вопрос взят на контроль транспортным управлением

Напомним, маршрут автобуса № 68 «Поселок Лесная Республика — проспект 50 лет Октября» продлили до площади Ленина в обоих направлениях в июле 2022 года. Тогда было решено, что транспорт будет ходить по улице Дубовикова по направлению к проспекту 50 лет Октября, а обратно по улице Саперная.

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