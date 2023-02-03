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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 7:28

Бродячая собака покусала школьника в Заводском районе

Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Вчера в Заводском районе Саратова бродячая собака укусила 12-летнего мальчика.

ЧП произошло около 19.00 у дома 14/16 по 1-му проезду Энергетиков. Сразу после этого ребенка доставили в травмпункт, где ему диагностировали укушенную рану левой кисти.

Напомним, это уже не первое нападение бродячих собак. Вопрос об агрессивных безнадзорных животных совсем недавно был на повестке дня у мэра города - Лады Мокроусовой. Специализированным службам было поручено организовать отлов 4000 тысяч особей.

Также, расследование уголовных дел о халатности ответственных за решение вопроса чиновников находится на контроле в центральном аппарате СК РФ; ведомство возглавляет Александр Бастрыкин.