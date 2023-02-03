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НовостиОбщество3 февраля 2023 6:19

В Красноармейском колледже откроют бюджетные места для рабочих специальностей

Наталия Калинина
Фото: Новости Правительства Саратовской области

Фото: Новости Правительства Саратовской области

В Красноармейском автомобилестроительном колледже откроют бюджетные места для будущих рабочих на заводе, о чем сообщает правительство региона.

В учебном заведении появятся 25 дополнительных бюджетных мест по специальности «Технология машиностроения». Рабочие этой профессии потом смогут устроиться на механический завод. Решение было принято после обращения Романа Бусаргина к учредителю колледжа в Москве.

Ранее колледж готовил специалистов на это направление только на платной основе. Первый бюджетный набор на специальность «Технология машиностроения» стартует в 2023/2024 учебный году.