В эту пятницу, 3 февраля, в Саратове весь день будет пасмурно и идет снег, о чем сообщает региональный Гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от -7 до -2 градусов в разгар дня, по ощущениям от -9 до -3 градусов. На небе наблюдаются платные облака, которые слегка разойдутся с утра. В первой половине дня ожидается туман и выпадение снега. Ветра практически не заметно.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями. Местами выпадет небольшой снег, в отдельных районах умеренный. С утра будет туман изморозь. С утра температура колеблется от -5 до -10 градусов, при прояснении до -15 градусов, днем от +1 до -4 градусов. Ветер дует юго-западный, со скоростью 4 - 9 м/с.