Саратовцы просят спилить деревья, мешающие переселенцам из аварийного жилья. Решение должно быть принято на заседании комиссии по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений, которое состоится в мэрии 3 февраля.

Речь идет о десяти деревьях, которые расположены возле дома № 4 на 1-й Садовой, у дома № 4 на Крымском проезде, во дворе дома № 33г на проспекте Энтузиастов. Оставившие запрос горожане сообщают, что они имеют дупла и грибы и представляют опасность.

При подготовке участков под строительство домов для переселенцев из аварийного жилья в Ленинском и Заводском районах также вырубят несколько деревьев.