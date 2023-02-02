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НовостиОбщество2 февраля 2023 19:17

Суд Саратова не стал оправдывать умершего руководителя АТСЖ Ленинского района

Покойный Игорь Гордополов обвинялся в мошенничестве
Наталия Калинина

Первый кассационный суд Саратова оказался оправдывать умершего руководителя АТСЖ Ленинского района. Игорь Гордополов обвинялся в мошенничестве особо крупном размере, однако умер до вынесения решения.

По версии суда из АТСЖ Ленинского района незаконно выводились средства. Это делалось под видом оплаты аренды имущества и выдачи зарплаты через подставные организации.

Суд первой инстанции решил, что нет оснований для реабилитации подсудимого. Адвокат попытался оспорить решение, однако Первый кассационный суд Саратова не стал его менять.