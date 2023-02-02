Колония летучих мышей

Саратовские волонтеры спасли огромную колонию летучих мышей, однако запасы пищи для «бетменов» на исходе. Об этом сообщается в Тлеграм-канале «Мудрый Рух 64».

В руки саратовских волонтеров попали сразу 73 животных и 40 зоозащитники уже успели пристроить. Оставшимся летучим мышам требуется корм: мучник и зофобас, тараканы.

Требуется также оплатить услуги врачу, сделать еще несколько рентгенов и анализов, купить опилки, шприцы и лекарства.

Желающие могут сделать пожертвование на прокорм летучих мышей на карту «Сбера» 2202205022170432