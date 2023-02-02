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НовостиОбщество2 февраля 2023 18:59

Саратовские волонтеры спасли огромную колонию летучих мышей

Наталия Калинина
Колония летучих мышей

Колония летучих мышей

Саратовские волонтеры спасли огромную колонию летучих мышей, однако запасы пищи для «бетменов» на исходе. Об этом сообщается в Тлеграм-канале «Мудрый Рух 64».

В руки саратовских волонтеров попали сразу 73 животных и 40 зоозащитники уже успели пристроить. Оставшимся летучим мышам требуется корм: мучник и зофобас, тараканы.

Требуется также оплатить услуги врачу, сделать еще несколько рентгенов и анализов, купить опилки, шприцы и лекарства.

Желающие могут сделать пожертвование на прокорм летучих мышей на карту «Сбера» 2202205022170432