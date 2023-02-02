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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 13:08

В Саратовской области мужчина в своем доме изготавливал наркотики – ближайшие 10 лет он проведет в колонии

Наркодельца задержали в мае
Роман Хвалин
Скриншот с оперативного видео УФСБ

Скриншот с оперативного видео УФСБ

В Саратовской области мужчина изготавливал наркотики в собственном доме. Оперативники задержали 50-летнего подозреваемого. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщили в региональном УФСБ.

По информации ведомства, в Ртищеве Саратовской области в частном доме 50-летний мужчина организовал собственную нарколабораторию. В доме находилось специальное оборудование для изготовления наркотиков.

В мае 2022 года оперативники задержали мужчину. При обыске у подозреваемого были обнаружены наркотические вещества в крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Ртищевский районный суд назначил мужчине 10 лет и один месяц в колонии строгого режима.

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