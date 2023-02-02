Саратовская улица Сакко и Ванцетти может получить сразу три имени

Экспертное обсуждение инициатив по имени улицы Сакко и Ванцетти

В Саратове ходе экспертного обсуждения инициатив по вопросу названия улицы Сакко и Ванцетти предложили дать ей сразу три названия. Об этом сообщает корреспондент «Комсомолки» с места событий.

С такой инициативой выступил глава градозащитного совета при региональном парламенте Владимир Лешуков. В пользу своего предложения градозащитник отметил, что часть улицы уже носит имя саратовского архитектора Василия Люкшина.

По мнению чиновника, Сакко и Ванцетти следует разделить на три участка: часть от Радищева до Горького предлагают назвать Дмитриевской, от Чапаева до Вольской дать имя Булгакова, а еще один участок оставить под именем американских анархистов.