В Саратове из-за ремонта жители одного дома остались без горячей воды и отопления

В Саратове из-за ремонтных работ жители одного дома остались до вечера без горячей воды и отопления. Об этом сообщает Телеграм-канал "Саратов коммунальный".

Сегодня, 2 февраля, в Октябрьском районе Саратова на улице 1-я Детская, 36 отключили горячую воду и отопление.

Вернуть тепло саратовцам ПАО «Т Плюс» обещает ориентировочно к 18.00

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