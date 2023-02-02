В Саратовской области будут тщательно отбирать претендентов на целевое обучение в вузах

В Саратовской облдуме обсудили внесение корректив в законы об образовании, повестка заседания предполагала обсуждение студентов-целевиков в вузах.

Напомним, недавно спикер Государственной думы Вячеслав Володин затронул тему нерадивости целевиков-детей саратовских чиновников. Политик рассказал, что после учебы такие студенты почти не возвращаются для работы по специальности в свои районы.

Депутаты регионального парламента отметили, что необходим новый порядок отбора целевиков, который должен учитывать реальные запросы области в тех или иных специалистах.

В области появится специальный орган, который будет вести учет студентов тех или иных направлений, также чиновники создадут комиссию, которая будет рассматривать кандидатуры желающих получать обучение в университете по целевым направлениям.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.