В Саратовской области за 2022 год 61 процент онкозаболеваний врачи выявили на ранней стадии

Фото: Архив КП

В Саратовской области за прошедший год 61 процентов онкозаболеваний было выявлено на ранней стадии. Такие данные озвучили сегодня, 2 февраля, на брифинге в региональном минздраве.

В 2022 году показатель смертности от онкозаболеваний снизился на 2,1 процента. Злокачественные образования на ранней стадии были выявлены у 61,1%, из них 55% живут уже более пяти лет. Но, к сожалению, показатель заболеваемости в совокупности увеличился почти на 10%.

Как отметил главврач Саратовского областного клинического онкодиспансера Сергей Вертянкин, вероятность заболевания зависит от образа жизни - 75%, и лишь 25 процентов - наследственность.

По словам врача, на ранних стадиях заболевание проходит бессимптомно. Нужно обращать внимание на любые изменения кожных покровов, которые необходимо как можно скорее показать врачу-терапевту, хирургу или гинекологу.

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