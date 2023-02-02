Костин о росте заболеваемости COVID-19 в Саратовской области: настораживает двукратный подъем

Фото: Телеграм-канал Олега Костина

В Саратовской области отмечен резкий скачок числа заболеваемости COVID-19. Об этом сегодня, 2 февраля, на еженедельном брифинге сообщил министр здравоохранения Олег Костин.

За прошедший день число заразившихся на 1,5 тысячи больше, чем сутками ранее.

- Немножко настораживает двукратный подъем, - прокомментировал министр.

Всего в больницах области для пациентов с коронавирусом сто коек, при этом свободны лишь 15. С подтвержденным диагнозом на стационаре находится 85 заболевших, из них 8 получают кислородную поддержку и один- на аппарате ИВЛ.

Кроме того, с начала года в области зафиксировано 17 386 случаев ОРВИ. Среди заболевших чаще всего дети 7-14 лет.

Олег Костин отметил, что все стационары имеют запас лекарственных средств. Всего за весь период пандемии в области на сегодняшний день было зарегистрировано 304 223 заболевших.

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